Pies załatwił się w galerii handlowej. Reakcja właścicielki skandaliczna

"Panna z psem. W Galerii Krakowskiej. Pies sra. Panna to widzi i idzie dalej. Krzyczę do niej. Mówi, że zaraz wróci. Idę za nią, po drodze wpadam na ochronę. Ochrona mówi, że wolno z psami i co oni mogą. Panna znika w dworcowym tłumie. Zaczepieni chwilę później policjanci umierają ze śmiechu. Kraków. Miasto Królów".

Pan Ireneusz: "Powinna to gołymi rękami zbierać i po kieszeniach chować. Ochrona powinna zostać wywalona z patrolem policji włącznie. Z drugiej strony gdyby ochrona lub policja musiała to sprzątać to next time zadbałby o porządek".