Urodziła bliźniaki w wieku 64 lat. Sąd odebrał jej prawa rodzicielskie

Emerytka, by zajść w ciążę, zdecydowała się na zapłodnienie invitro. Terapii wszczepienia jajeczek poddała się w klinice w Stanach Zjednoczonych. Dzieci urodziły się trzy lata temu, jednak kobiecie odebrano synka Gabriela i córkę Marię de la Cruz, wkrótce po porodzie. Opieka społeczna uznała, że są sygnały, iż "zdrowie dzieci jest zagrożone".

"Nie nadaje się na matkę"

Jeszcze przed zajściem emerytki w ciążę, sprawa była kontrowersyjna. Siostra "przyszłej mamy", próbowała zablokować jej wyjazd do kliniki, tłumacząc, że Mauricia Ibanez cierpi na "paranoiczne zaburzenia osobowości". Emerytki nie udało się zatrzymać, jednak wkrótce po przyjściu dzieci na świat, sąd odebrał kobiecie prawo do opieki nad nimi. Zdesperowana matka odwołała się do Sądu Najwyższego, który ostatecznie rozstrzygnął sprawę, jednocześnie zamykając kobiecie dalszą drogę prawną.