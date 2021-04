Tomasz Lis zawdzięcza mu życie. Dziennikarz przeszedł rozległy udar

Udar przyszedł niespodziewanie. Dziennikarz właśnie jechał na wywiad, kiedy dziwnie się poczuł. - Był 10 grudnia. To zawsze się pamięta. Udar jest specyficznym doznaniem, bo nie boli. Człowiek czuje jakby ciało się od niego oddzielało - wspominał na antenie Radia Zet.

Tomasz Lis zawdzięcza mu życie

Po dwóch miesiącach od udaru Lis pojawił się z kolei w radiu TOK FM. Na antenie wyjawił, co się z nim działo i jak się czuł. - Były chwile, kiedy prawie byłem po drugiej stronie. Przepraszam, że nie mówię tak wyraźnie, jak mówiłem. To jeszcze trochę potrwa. Ale dwa i pół miesiąca temu nie mówiłem w ogóle – powiedział. Wyznał, że poświęcił się całkowicie rehabilitacji. Na początku kwietnia dziennikarz poczuł się na tyle dobrze, że wrócił do ukochanego biegania.