Tomasz Sekielski pokazał zdjęcie swojej brody. Przyznaje, że ciężko mu się obyć bez barbera

W okresie epidemii koronawirusa wszystkie zakłady fryzjerskie są zamknięte, co szczególnie przeszkadza osobom przyzwyczajonym do krótkich włosów oraz panom, którzy często korzystali z usług barbera. Okazuje się, że problem boleśnie odczuł również Tomasz Sekielski.

"Tak jest dobrze, bardzo dobrze!", "Ależ to zarost iście Rumcajsowski — wyzwolony i prawdziwy", "Super Panie Tomku !!!! Przystojniak, że hej", "Co na Pana patrzę, to mi szczęka opada z wrażenia" – pisali fani.