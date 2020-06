WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Wideo + 4 Andrzej Dudalgbtideologia LGBTBartosz Staszewski oprac. Hanna Szczesiak 1 godzinę temu "Tonący brzytwy się chwyta". Bart Staszewski wyjaśnia, dlaczego PiS "straszy" wyborców "ideologią LGBT" <p>Dlaczego wątek LGBT pojawił się w kampanii prezydenckiej właśnie teraz? Na to pytanie odpowiedział w programie Newsroom Bart Staszewski,... Rozwiń Pana zdaniem dlaczego ten wątek wą … Rozwiń Transkrypcja: Pana zdaniem dlaczego ten wątek wątek lgbt pojawił się w kampanii prezydenckiej właśnie teraz w prawo i sprawiedliwość zauważyło że to że to działa tak że w jaki sposób można na mniejszościach na dyskryminacji mniejszości coś wygrać przed chwilą słyszeliśmy kolejnego polityką które straszy straszy Polaków w tym że na masztach ludności będą chodzić jakiś golasy kiedy tak naprawdę oglądam zwykli ludzie i obserwujemy to w całej Polsce Bo w zeszłym roku była rekordowa ilość marsz równości w Polsce ludzi po prostu w tym kraju chce normalnie żyć w są czasami wyjść za rękę trzymają się zakochanym lub ukochaną jedyny dzień w roku kiedy mogą to zrobić bezpiecznie A to jest właśnie marsz równości także p zauważył że straszenie działa dlatego straszą ludźmi którzy są w negliżu zdjęciami z zagranicy trasą Drag Queens myśląc opowiadając że tak wyglądają wszyscy geje straszną demonami które wydają się że coraz działają i niestety Wydaje mi się że to jest trochę taki tnący który się chwyta brzytwy bo brakuje już tych argumentu dlatego też prowadzę jakiś niemiecki blogerów zza granicy między innymi