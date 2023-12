TOP 5 multicookerów. Idealne na święta

Inteligentna kuchnia w zasięgu Twojej ręki, czyli multicooker Tefal Cook4Me Touch Pro CY943130

Multicooker Tefal Cook4Me Touch Pro CY943130 to inteligentne rozwiązanie dla osób, które chcą, aby gotowanie było nie tylko smaczne, ale także szybkie i łatwe. Jego futurystyczny design w czerni z dotykowym panelem sterowania sprawia, że korzystanie z tego urządzenia to prawdziwa przyjemność. Innowacyjna funkcja przewodnika kulinarnego pomoże Ci w krok po kroku przygotować danie, oferując szeroki wybór przepisów dostosowanych do Twoich preferencji smakowych. Ponadto, Cook4Me Touch Pro posiada funkcję utrzymywania ciepła, dzięki której Twoje potrawy zawsze będą gotowe do podania w idealnej temperaturze.