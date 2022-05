Torebka koszyk to hit na lato. Sprawdź, jak ją nosić na różne okazje!

Torebka koszyk i sukienka – sprawdzony duet

Jeśli zastanawiasz się, jaka torebka pasuje do wszystkich letnich sukienek, koszyk to strzał w dziesiątkę. Duży świetnie sprawdzi się na co dzień w stylizacji z lnianą szmizjerką z kołnierzykiem. Średniej wielkości, na krótkich rączkach możesz nosić do zwiewnych maxi i midi z rozkloszowanym dołem. A mały koszyk z pastelowymi wstawkami ze skóry na długim pasku lub łańcuszku będzie idealny do sukienki w kwiaty na wyjątkową okazję. Z powodzeniem możesz zastąpić nim kopertówkę w ubiorze na komunię, chrzciny, rodzinną uroczystość, a nawet wesele.