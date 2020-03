Torebki LOFT37 dla Biedronki. Luksus na wyciągnięcie ręki

Polska marka LOFT37 ponownie nawiązała współpracę z Biedronką. Tym razem to nie buty, a torebki pojawią się w ofercie. Powstały one z myślą o kobietach, które cenią sobie jakość, elegancję i ponadczasowy design.

Karl Lagerfeld projektował dla Carrefoura, Gosia Baczyńska dla Rossmana, a marce LOFT37 już kilkakrotnie udało się rozkochać w sobie klientów Biedronki. W 2016 roku LOFT37 po raz pierwszy nawiązała współpracę z siecią dyskontów. Wówczas limitowana kolekcja Just for Fun zeszła z półek jak ciepłe bułeczki. Kolejny sukces marki we współpracy z Biedronką powtórzył się rok temu. Polki ruszyły wówczas po modele butów wykonanych z naturalnej skóry. I był to kolejny strzał w 10.