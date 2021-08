Torebki na lato. Te modele idealnie sprawdzą się w mieście i na plaży

Lekki, pojemny, wykonany z naturalnych materiałów, a do tego piękny i bardzo wygodny. Koszyk to nieodłączny element letnich stylizacji, który świetnie komponuje się ze zwiewnymi sukienkami, spódnicami, lnianymi koszulami, a także z krótkimi spodenkami z jeansu lub naturalnego płótna. Ponieważ koszyk to dodatek typowo sezonowy, warto maksymalnie wykorzystać letnie miesiące i nosić go jak najczęściej. Niestety, rafia, słoma i bambus, z których najczęściej wyplatane są wakacyjne koszyki, to tworzywa nietrwałe. Żeby koszyk służył jak najdłużej i zachwycał pięknym wyglądem, lepiej trzymać go z dala od wilgoci i wody. W deszczowy dzień sięgnij po shopperkę albo zwykłą skórzaną torbę, zostawiając pleciony koszyczek na słoneczne, suche dni.