Towar na wagę złota. Gorzko mówią, że to luksus

Luksus dla wielu to również możliwość korzystania z usług. - Dla mnie aktualnie luksusem jest wydanie pieniędzy na coś, co mogę zrobić sama. np. paznokcie, umycie okien, zamówienie ręcznie robionych pierogów, farbowanie włosów u fryzjera, mycie samochodu – wylicza Katarzyna. - Luksusem byłaby dla mnie płatna pomoc np. w sprzątaniu czy odśnieżaniu. Chodzi o to, że jeśli własnym wysiłkiem mogę coś zrobić, ale tego nie robię, tylko komuś płacę, by zrobił to za mnie - to jest dla mnie luksus. Jest to dla mnie zarówno luksus, jak i moje marzenie.