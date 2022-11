Plaga kradzieży w sklepach. "Najgorsze dopiero przed nami"

- Przy kasie samoobsługowej ochrona interweniuje teraz nawet pięć-sześć razy na zmianie. Zdarza się oczywiście, że klient niechcący nie nabije produktu, ale na ogół to widać - po wszystkim przeprasza i za niego płaci. Kiedy zaś robi to celowo, to np. bierze do ręki dwa produkty i skanuje tańszy, po czym oba wkłada do torby, myśląc, że jak nie widać ochrony, to nikt nie patrzy mu na ręce - wtóruje jej Joanna.