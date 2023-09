Trafiła do szkoły katolickiej. "Dla nich wszystko było grzechem"

Wielu internautów zauważyło, że Mateusz Morawiecki zapisał córkę do szkoły prywatnej, co może sugerować, że nie do końca ufa placówkom publicznym. Emocje wywołała też kwota czesnego, która łącznie, w zależności od profilu klasy, może wynieść nawet do 18 tys. zł rocznie. Odniósł się do tego m.in. Aleksander Twardowski, przedsiębiorca i felietonista.