Tragedia na promie. Matka czworga dzieci zabrała głos

29 czerwca 36-letnia Polka i jej siedmioletni synek podróżowali promem z Gdyni do Karlskrony w południowej Szwecji. W połowie trasy chłopiec wypadł za burtę, a matka wyskoczyła w ślad za nim. Choć służby ratunkowe zostały wezwane natychmiast, gdy zorientowano się w sytuacji, to kobieta i dziecko spędzili w morzu około godziny. Helikoptery przetransportowały ich do szpitala w Szwecji, lecz ich życia nie udało się uratować.