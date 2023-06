Pies odgryzł dziecku palce. Matka była w tym czasie w łazience

"Trwałe oszpecenie" dziecka

Jak przekazało mediom biuro szeryfa hrabstwa Charlotte, Chloe Wisniewski "przez zawinione zaniedbanie nie zapewniła dziecku opieki, nadzoru i usług niezbędnych do utrzymania zdrowia fizycznego", co doprowadziło do "trwałego oszpecenia" jej córki.