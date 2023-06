Udany urlop z dzieckiem. Jak go zaplanować, aby nie zwariować?

Przed zapakowaniem bagaży do auta, warto sprawdzić na stronie obiektu noclegowego, czy oferuje on na miejscu akcesoria dla małych turystów. Większość rodzinnych noclegów zapewnia swoim gościom bezpłatny dostęp do takich przydatnych gadżetów, jak m.in. łóżeczko dziecięce, nocnik, wanienka do kąpieli, krzesełko do karmienia i inne. Przed przyjazdem dobrze jest skontaktować się z obiektem oraz zapytać o ich dostępność – niektóre są dostarczane na miejsce na życzenie, bezpośrednio przed przyjazdem turystów.