Tragiczne wieści z Warszawy. Nie żyje zgwałcona 25-latka

Sprawca podszedł do swojej ofiary od tyłu i przyłożył jej nóż do gardła. Dusząc kobietę i zasłaniając jej usta, zmusił ją do wejścia do pobliskiej bramy. To tam znaleziono nagą i nieprzytomną kobietę leżącą na schodach. Odkrył ją dozorca, który natychmiast powiadomił o wszystkim policję. Kilka minut później na miejscu zdarzenia pojawili się funkcjonariusze, którzy natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe.