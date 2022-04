Trampki do złudzenia przypominające conversy, a dużo tańsze

Jak czyścić białe trampki? Żeby buty dobrze się prezentowały, należy przede wszystkim regularnie dbać o ich czystość, by brud nie "wżerał się" w materiał. Do czyszczenia przyda się szczoteczka do zębów i proszek do prania białych ubrań. Pastę zrobioną z proszku i wody należy wetrzeć kulistymi ruchami w materiał, spłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wysuszenia. Żeby przyspieszyć proces i zapobiec powstaniu zacieków, koniecznie włóż do środka ręcznik, by wchłaniał wilgoć. Gumę natomiast najlepiej doczyści pasta do zębów. Koniecznie biała.