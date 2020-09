Transseksualista. Kim jest i w jaki sposób przebiega proces zmian?

Transseksualista – jakie odczuwa objawy?

Przede wszystkim transseksualista przez cały czas odczuwa psychiczny dyskomfort, ponieważ odczuwa swoje cechy płciowe za nieodpowiednie. Osoba taka nie może przez to normalnie funkcjonować, dlatego też zdecydowanie dąży do zmiany własnego wizerunku zewnętrznego, a w konsekwencji do zmiany płci. Uświadomienie własnej orientacji płciowej powoduje u transseksualisty szereg działań, które mają przywołać równowagę psychiczno-biologiczną. Dotyczy to ubierania się i zachowywania zgodnie z płcią przeciwną, używanie innego imienia oraz stosowanie odpowiednich form gramatycznych. Niestety zdarza się, że transseksualista, uwidaczniając pewne cechy, jednocześnie neguje biologiczne wyznaczniki, co czasem prowadzi do samookaleczenia. Transseksualizm to poważny konflikt psychiczny, który prowadzi do niemożliwości odnalezienia się w życiu z powodu ciała, brak spełnienia oraz poczucia "niebycia" sobą.