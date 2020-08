WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Co oznacza LGBT i kto to jest trans? Słowniczek LGBTQ+ Dla wielu osób skrót LGBT wciąż brzmi nieco dziwnie i tajemniczo. Wielu z nas nie zna znaczenia poszczególnych liter i nie wie, czym się różni osoba transseksualna od transpłciowej. W tym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości. Co oznacza skrót LGBT? Lista pojęć związanych z LGBT (Pexels) Nie mamy wątpliwości, że słowa stosowane przez media i osoby związane ze środowiskiem LGBT bywają niezrozumiałe. Są one używane slangowo lub określają osoby i rzeczy, o których wielu z nas nigdy nie słyszało. Dlatego właśnie ruszamy z pomocą. Poniższy słownik pojęć LGBT pozwoli wam lepiej zrozumieć kolejne, medialne doniesienia. Co to znaczy LGBT, coming out, co to jest gender i czym się różni osoba transseksualna od transpłciowej? LGBT - skrótowiec pochodzący z języka angielskiego. Poszczególne litery odnoszą się do głównych przedstawicieli mniejszości seksualnych. L - lesbijki, G - geje, B - osoby biseksualne, T - osoby transseksualne i transpłciowe. Bi, osoba biseksualna - osoba, która wyraża zaangażowanie psychoemocjonalne i pociąg seksualny do osób obu płci. Biseksualne są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Trans, osoba transpłciowa - termin "transpłciowość" (z ang. "transgender") odnosi się do wszystkich osób, których tożsamość płciowa różni się od płci nadanej przy urodzeniu. Obejmuje on wszystkie osoby, które nie czują się wyłącznie przynależne do płci żeńskiej lub męskiej. Osoby te określają się jako niebinarne. Trans, osoba transseksualna - osoba, która odczuwa rozbieżność pomiędzy psychicznym poczuciem własnej płci a biologiczną budową ciała, czyli: kobieta w ciele mężczyzny lub mężczyzna w ciele kobiety. Osoby transseksualne często czują silną potrzebę korekty ciała (w tym także narządów płciowych) oraz wymagają innej formy terapii, np. hormonalnej. Transwestyta - osoba o skłonnościach do czasowej identyfikacji z płcią przeciwną, która może wyrażać się chęcią upodobnienia do niej. Tranzycja / korekta płci - działania, które osoba transpłciowa może podjąć w związku z niezgodnością swojej tożsamości płciowej z płcią nadaną przy urodzeniu. Niektórzy używają terminu LGBT+ w znaczeniu "LGBT i pokrewne społeczności", czyli m.in. osoby queer, aseksualne, czy interpłciowe. Co to oznacza? Queer - osoba nieidentyfikująca się z żadną płcią. Osoba aseksualna - osoba, która odczuwa pociągu seksualnego. Może budować bliskie romantyczne relacje, ale nie chce lub nie potrzebuje uwzględniać w nich relacji seksualnej. Osoba panseksualna - osoba, która odczuwa romantyczny i seksualny pociąg do ludzi niezależnie od ich płci. Od osoby biseksualnej różni się tym, że może czuć pociąg też do osób, które nie określają swojej płci. Dla osoby panseksualnej płeć czy tożsamość płciowa nie mają znaczenia przy wyborze partnera. Osoba interpłciowa - osoba, która urodziła się z pierwszo- lub drugorzędowymi cechami płciowymi odbiegającymi od przyjętej normy. Różnice te czasami nie pozwalają na jednoznaczne określenie płci po narodzinach. Interseksualizm określany jest także jako hermafrodytyzm lub obojnactwo. Inne, często spotykane określenia to m.in. coming out, czy homofobia. Co oznaczają? Coming out lub "wyjście z szafy" - proces określania siebie jako osoby reprezentującej mniejszość seksualną. Dalej - mówienie o tym otwarcie w przestrzeni publicznej oraz prywatnej. Zwykle proces ujawniania jest wieloetapowy i rozpoczyna się od kręgu osób najbliższych. Homofobia - uprzedzenie w stosunku do gejów, lesbijek, osób biseksualnych i innych przedstawicieli mniejszości seksualnych, które może objawiać się m.in. agresją wobec tych osób. Branża - potoczne określenie na środowisko osób LGBT+. "Być z branży" oznacza reprezentować którąś z mniejszości seksualnych.