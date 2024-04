Trendy dopasowane do okazji, czyli jak wiosną ubierać się do pracy i na specjalne okazje?

Czy w tej różnorodności jest metoda? Próbujemy ją znaleźć, pogrupowałyśmy więc wiodące trendy na wiosnę w zależności od okazji. Dzięki temu jak na dłoni zobaczycie, co z listy modowych hitów sprawdzi się na co dzień, czym zadacie szyku w biurze, a co królować będzie na specjalnych, wieczornych wyjściach. A żeby poradnik uczynić jeszcze bardziej praktycznym, do każdego trendu dobrałyśmy pasującą biżuterię.