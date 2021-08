Trik z TikToka na porost włosów. Potrzebujesz jednego składnika

Do przygotowania takiej płukanki potrzebna będzie szklanka ryżu, najlepiej jaśminowego oraz dwie szklanki wody. Nie muszą to być dokładnie te ilości, ale ważne jest, by zachować proporcję 1:2. Ryż należy najpierw wypłukać pod wodą z ewentualnych zanieczyszczeń, a następnie wsypać do garnka i zalać wodą w określonych wcześniej proporcjach. Można do tego dodać skórkę z pomarańczy dla uzyskania cytrusowego aromatu. Tak przygotowane składniki gotować przez około 7 minut, a następnie odstawić na kolejne 10 minut. Gotowy wywar należy przelać przez sitko do słoika i odstawić na noc.