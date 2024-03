Za chwilę zaleje ulice. Sweter Bachledy-Curuś to strzał w dziesiątkę

Swetry z krótkim rękawem i bufkami

Granny chic to trend, który można kochać lub nienawidzić. My zdecydowanie przynależymy do pierwszej grupy, której na widok bufek, misternych detali i wdzięcznych akcentów w stylu retro po prostu świecą się oczy. Chociaż sweter z krótkim rękawem w stylu Natalii Klimas nie należy do rozwiązań szczególnie praktycznych, to w kategorii uroku osobistego nie ma sobie równych.