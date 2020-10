Trybunał Konstytucyjny zakazał tzw. aborcji eugenicznej. Mocna wiadomość od Ogólnopolskiego Strajku Kobiet: "Wy…ć"

Zakaz tzw. aborcji eugenicznej – odpowiedź Strajku Kobiet

Lempart zapowiada, że Ogólnopolski Strajk Kobiet idzie na wojnę. Do oświadczenia na Facebooku dołączony jest kilkusekundowy filmik z krótkim przekazem: "Wy…ć". Zaapelowano również do lekarzy, którzy "w momencie próby zastosują obowiązujące prawo, a nie oświadczenie mgr Przyłębskiej z nielegalnego TK".

"A do was, posępne dziady, mówimy: nie znacie dnia, ani godziny. Do zobaczenia wszędzie" – czytamy.

We wniosku do TK zaskarżono przepis, który mówi, że aborcja jest dopuszczalna, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu i przepis, który go doprecyzowuje. Chodzi w nim o to, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Oba prawie wszyscy sędziowie TK uznali za niezgodne z konstytucją.