"Trzeba było chodzić na manicure, zamiast oszczędzać na książki". Iza jest załamana po spotkaniu z koleżanką

"Nie było warto robić kariery" – twierdzi Iza. Ta smutna refleksja pojawiła się po tym, jak podczas spaceru spotkała koleżankę z liceum. Choć ta skończyła studia i jest nauczycielką w szkole podstawowej, zdaniem Izy o jej sukcesie nie świadczy wykształcenie, a podejście do życia. Sama wybrała inną ścieżkę i dziś zastanawia się, gdzie popełniła błąd.

Dla Izy "kariera" oznacza udział w wyścigu szczurów, wspinanie się po kolejnych szczeblach i dążenie do coraz większej niezależności i stabilizacji finansowej. Dlatego też, gdy przypadkiem wpadła na koleżankę z dawnych lat, poczuła zazdrość.

"Ona wszystko ma. Niczym się nie przejmuje" Swoje rozterki opisała na forum WP Kafeteria. Spotkanie z dawno niewidzianą znajomą uświadomiło jej, że jej życie potoczyło się zupełnie inaczej, niż chciała. Gdy koleżanka dużą wagę przywiązywała do wyglądu – ona myślała wyłącznie o nauce i tym, co osiągnie w przyszłości. To, co jednak boli ją najbardziej, to fakt, że wciąż jest samotna, a koleżanka ma u boku dobrze zarabiającego męża.

"Ona zawsze najbardziej dbała o ubranie, fryzjera i tego typu rzeczy. Skończyła studia pedagogiczne i uczy w szkole. No i poznała faceta, który o wszystko dba – mieszkanie, teraz budowa domu. Niczym się nie przejmuje" – opisuje Iza. Sama ma bardzo stresującą pracę, która często wiąże się z nadgodzinami. Do tego kredyt na głowie i miłosne rozterki.

"A ona przejmuje się wyborem mebli do kuchni czy wypoczynkiem do salonu. Na co była ta cała kariera? Lepiej było chodzić na manicure, zamiast oszczędzać na książki, i mieć wszystko w pompie" – żali się kobieta. Choć liczyła na zrozumienie ze strony internautów, oni błyskawicznie dopatrzyli się w jej słowach niezdrowej zazdrości i nieporadności.

Zgodnie stwierdzili, że nigdy nie należy nikomu zazdrościć, bo nie wiemy, przez co ta osoba przechodzi, jakie ma problemy, z czym musi się zmagać każdego dnia. Być może straciła bliską osobę? Może marzy o dziecku, a nie może go mieć? A może jej życie również wygląda zupełnie inaczej, niż to sobie wyobrażała?

Forumowicze radzą Izie, by przede wszystkim zatroszczyła się o siebie i przestała się porównywać. Sugerują również, by zaczęła wierzyć w swoje możliwości, zamiast myśleć, że aby kobieta była szczęśliwa, potrzebuje do tego dobrze sytuowanego mężczyzny u boku. W końcu w dzisiejszych czasach kobiety zmagają się z wieloma nierównościami, m.in. w kwestii płac, dlatego tak ważne jest, aby dostrzegły swoją siłę i wyrwały się ze stereotypowego myślenia, że to mężczyzna jest żywicielem rodziny.

Jak celnie odpowiedział Izie jeden z internautów: "masz swoje i nikt ci nic nie wypomni w przyszłości. To naprawdę dużo".

