"Trzeba skończyć z myśleniem: to tylko ryba". Adwokatka o znęcaniu się nad karpiami

Widziałam nagrania z tego sklepu – ryby leżały w skrzynkach na owoce, bez wody, jedna na drugiej, wypadały na podłogę i były z powrotem do tych skrzynek wrzucane, palce sprzedawców lądowały w otworach skrzelowych. Pomyślałam wtedy: "Niech to szlag, to się musi skończyć. Doprowadzę to do końca, choćby miało to trwać latami. Nie chcę żyć w państwie, które nie reaguje na ewidentne przestępstwo".