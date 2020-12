Trzech ojców, dwoje dzieci. Poliamoryczna rodzina wygrała w sądzie, a teraz szykuje się do wydania książki

Alan i Ian są razem już od kilkunastu lat, a Jeremy dołączył do nich osiem lat temu. W trójkę postanowili, że chcą jeszcze bardziej powiększyć swoją rodzinę. Dzięki pomocy surogatki, którą została przyjaciółka mężczyzn, na świat przyszedł najpierw chłopiec o imieniu Parker, a później również dziewczynka - Piper.

Początkowo sąd nie zgodził się, żeby wpisać dwóch mężczyzn jako ojców w akcie urodzenia dziewczynki, ale po odwołaniu się sędzia przychylił się do ich prośby. Do tego historycznego zdarzenia doszło w 2017 roku. Teraz poliamoryczna rodzina przygotowuje się do wydania swojej książki pod tytułem "Trzech ojców i dziecko".