Trzy długowieczne znaki zodiaku. Przeżyją wszystkich

Ostrożna Waga długo żyje w spokoju i harmonii

Jest to jeden z najbardziej poukładanych znaków, który przez całe życie dąży do równowagi. Nie wykazuje skłonności do ryzykownych zachowań, nie przepracowuje się, jeśli nie musi, a także dużo odpoczywa, dbając o swój psychiczny dobrostan. Bardzo ważny jest dla Wagi również zdrowy styl życia i dobra, wartościowa dieta. Dzięki temu bez trudu dożywa późnego wieku, wciąż prowadząc jakościowe życie. Bardzo dba o odpowiednie zabezpieczenie finansowe, dlatego może sobie pozwolić na więcej, np. na dobrą opiekę medyczną, która dodatkowo wydłuża jej życie.