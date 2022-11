Trzy domowe sposoby, które pomogą na opadające powieki. Tego musisz spróbować

Rumianek

To najpopularniejszy sposób na opadające powiek. Kuracja jest bardzo prosta i naturalna. Wystarczy zaparzyć zioła, a następnie torebki na kilka chwil włożyć do lodówki. Kolejno nakładamy je na oczy i relaksujemy się przez około 20 minut. Zabieg należy do tych, w których trzeba dużej wytrwałości i systematyki. Po miesiącu zauważymy znaczne efekty, jeśli stosować go będziemy regularnie.