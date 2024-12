Trzy nagrody dla Rossmanna

Kolejny rok z rzędu Rossmann został uhonorowany tytułem Superbrands. Oznacza to, że jest on jedną z najsilniejszych marek w Polsce.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem "We Are The Champions". Wyróżniono marki, które w obszarach swojej działalności nie mają sobie równych. Są liderami, stale powiększają przychody, poszerzają grono odbiorców i zasięgi kampanii. Przede wszystkim jednak są przyjazne światu i ludziom: dbają o środowisko oraz inwestują w pozytywne relacje.