Trzy proste sposoby na noszenie koszuli w stylu Kingi Rusin. Wiosną je pokochasz

Jeśli przypatrzeć się stylizacjom Kingi Rusin, to nietrudno zauważyć, że często stosuje też sprytne triki, by dostosować swój look do konkretnej sytuacji i zmienić jego charakter z casualowego na elegancki czy odwrotnie. Idealnym przykładem jest sposób, w jaki dziennikarka nosi klasyczną koszulę – białą lub z cienkiego jeansu. Nawet więcej: zarejestrowałyśmy aż trzy takie sposoby i każdy z nich zasługuje wiosną na odtworzenie. Oto one.