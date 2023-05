Trzy sukienki ze śniadaniówek, które będą idealne na wesele 2023. Ustawiają się po nie kolejki

Jeśli nie masz pomysłu na weselną stylizację, a sukienki w sklepach nie robią na tobie wrażenia, to jest jedna rzecz, która w takich sytuacjach zawsze ratuje życie. Mowa o kreacji w pastelowym kolorze, która od lat nie wypada z modowego obiegu i uchodzi za weselnego pewniaka. By jednak dodać jej nutkę świeżości, zdecyduj się na bardziej nietuzinkowe odcienie.

Zamiast pastelowego różu, postaw na sukienkę w liliowym odcieniu , podobną do tej, którą nosi Anna Kalczyńska . Subtelny fiolet z jednej strony jest bardzo modny i nowoczesny, a z drugiej – elegancki i nieoczywisty . Dobrym pomysłem będzie też mięta, kanarkowa żółć lub niebiański błękit.

W kontrze do subtelnych pasteli pozostają sukienki na wesele w wyrazistych kolorach , które w ostatnim czasie zebrały naprawdę spore grono miłośniczek. Takie modele nie mają nic wspólnego z nudą, a co więcej, rozświetlają twarz i optycznie odejmują lat.

Strzałem w dziesiątkę będzie fuksja , która nie podlega chwilowym trendom. Sukienka w takim kolorze to synonim wysublimowanej klasy i kobiecego szyku. Zwłaszcza, jeśli włożysz na wesele kreację w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan – o długości maxi, wykonaną ze szlachetnego materiału.

Dostałaś zaproszenie na wesele na brązowej tekturze, zdobione beżowymi liśćmi i trawą pampasową? Możesz być pewna, że przyjęcie będzie utrzymane w klimacie boho . Na takiej uroczystości często panuje nieco bardziej liberalne podejście do dress code’u, a to oznacza, że strzałem w dziesiątkę będzie sukienka w stylu Agnieszki Woźniak-Starak .

Zwiewna, powłóczysta, zdobiona falbanami i subtelnymi kwiecistymi printami – w tej sukience można się zakochać od pierwszego wejrzenia. Romantyczny charakter idzie tu w parze z naturalnością, luzem i wygodą , możesz mieć więc pewność, że to zarazem najbardziej urocza i najwygodniejsza sukienka, jaką możesz włożyć na wesele. Pamiętaj, żeby wybierać białe sukienki weselne w wyraźne, kwiatowe wzory – biel w wersji solo zarezerwowana jest dla panny młodej.

