Trzy typy bakterii jelitowych. Jak sprawdzić, jaki mamy i co to dla nas oznacza?

Problemy jelitowe to współcześnie plaga. Naukowcy i lekarze wciąż starają się jak najdokładniej poznać ich przyczyny, by wiedzieć, jak je skutecznie leczyć.

- Zaburzenia mikrobioty jelitowej powodują występowanie powszechnych dolegliwości jelitowych, takich jak wzdęcia, zaparcia lub biegunka. Korekta tych zaburzeń jest podstawą leczenia zespołu jelita drażliwego, a tacy pacjenci stanowią około połowy wszystkich chorych trafiających do gastroenterologa - przyznaje dr n. med. Tadeusz Tacikowski, specjalista gastroenterologii z Grupy LUX MED.

Badacze starają się jak najdokładniej poznać skład tego, co "siedzi" w naszych jelitach. Ciekawym odkryciem są enterotypy.

Badania nad mikrobiotą wykazały istnienie trzech głównych typów flory jelitowej. Pierwszym z nich jest Bacteroides, preferujący dietę bogatą w mięso i tłuszcze. To bakterie wybitnie wydajne – dzięki ogromnej kolekcji genów produkują enzymy zdolne do rozkładu niemal każdego składnika odżywczego. Bacteroides wytwarzają również biotynę (witaminę B7), kluczową dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. Niedobór tej witaminy może prowadzić do zaburzeń metabolicznych, senności czy problemów z odpornością.