Trzydniowy Brasswood Fest vol. 0,2 w Sopocie – warsztaty muzyczne, parada orkiestr, rowerowy freeride i noc z akustyczną muzyką

Rebel Babel Brasswood Parade, to cykliczne wydarzenie, które otworzy muzyczne wrota brassowym brzmieniem wielu orkiestr. Ok. godz. 17.00 w Parku Północnym w Sopocie niemal setka muzyków spotka się na warsztatach brassowych, w których udział może wziąć każdy, kto przyniesie ze sobą instrument brassowy. Muzycy zagrają wspólnie: Deszcze Niespokojne, Manifest oraz Nim wstanie świt. Nuty do ściągnięcia ze strony rebelbabel.com. Projekt jest współfinansowana ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego "Niepodległa". Jak mówi Dyrektor Artystyczny Brasswood, Łukasz L.U.C. Rostkowski – Zapraszamy wszystkich muzyków na nasze warsztaty, a potem do wzięcia udziału w paradzie i wspólnym koncercie. Zagrać może z nami każdy, kto gra na instrumencie dętym, perkusyjnym lub drewnianym. Czekamy na was w Parku Północnym!