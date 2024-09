Trzykrotnie się rozwodziła. Teraz jest szczęśliwie zakochana

Dorota Szelągowska tym samym obarczyła winą samą siebie, podkreślając, że tak naprawdę miała szczęście do mężczyzn.

– Wszyscy mężczyźni, których spotkałam w życiu, byli naprawdę fajni. Każdy z nich miał coś bardzo fajnego w sobie i po każdym z nich zostało albo we mnie coś dobrego, albo jakieś fajne dziecko. Naprawdę mam bardzo dużą wdzięczność za te wszystkie związki, w których byłam – wyznała w tej samej rozmowie.

Aktualnie syn Szelągowskiej studiuje na łódzkiej filmówce i próbuje swoich sił w aktorstwie. A co więcej – z sukcesami! Antek Sztaba pojawił się m.in. w serialu "Lipowo. Zmowa milczenia", a pod koniec listopada do kin trafi film z jego udziałem i Marcinem Dorocińskim w roli głównej pt. "Minghun".

