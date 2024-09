Kupiła dom w Hiszpanii. Opowiedziała o polskich sąsiadach

"Dorota Was urządzi" czy "Totalne remonty Szelągowskiej" to programy, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Widzowie pokochali prowadzącą, Dorotę Szelągowską za kreatywność, nieszablonowość i poczucie humoru.

Dorota Szelągowska jest rozchwytywaną projektantką wnętrz. W rozmowie z reporterką "Co Za Tydzień" wyznała, że koszta związane z remontem i wykończeniem mieszkania są "koszmarne".

Projektantka jest właścicielką kilku nieruchomości. Jedna z nich znajduje się w Hiszpanii. "Przyrzekam, że wam wszystko opowiem i pokażę zdjęcia przed i po i w trakcie i w ogóle. Ale na razie to chłonę to wszystko i dekoruję i mam taki strzał endorfin, że jacięniemogę" - pisała na Instagramie. Wnętrze zostało urządzone w stylu boho. Dominują w nim biele, beże i jasne odcienie szarości.

