Trzymasz tu prezerwatywy? Popełniasz ogromny błąd

Prezerwatywy to jeden z najpopularniejszych środków antykoncepcyjnych. Są tanie, ogólnodostępne i jako jedyne chronią przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Okazuje się, że nieodpowiednie przechowywanie wpływa na ich skuteczność.

Prezerwatywy, które znamy i stosujemy dziś powstały dopiero w XX wieku. To jeden z najstarszych i zarazem najtańszych środków zapobiegania niechcianej ciąży. Kupisz je w sklepie, drogerii czy aptece. Ich skuteczność zależy do wielu czynników, m.in. przechowywania. Gdzie trzymać prezerwatywy, żeby były w pełni skuteczne?

Nie trzymaj tu prezerwatyw. Tak zmniejszasz ich skuteczność

Prezerwatywy to jedna z najpopularniejszych metod antykoncepcji. Ryzyko zajścia w ciąże przy stosowaniu kondomów wynosi od 2 do 15 procent. Zależy do od wielu czynników, takich jak aplikacja, rozmiar, data ważności czy… sposób przechowywania.

Gdzie trzymać prezerwatywy, żeby nie zmniejszać ich skuteczności? Chowaj je wyłącznie w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu, np. w szafce nocnej. Zmiana temperatury, promienie słoneczne czy wysoka wilgoć mogą prowadzić do pęknięcia, czy przedarcia lateksu bądź poliizoprenu.

Pod żadnym pozorem nie przechowuj ich w portfelu, kosmetyczce czy łazience. Monety czy przyrządy do makijażu mogłoby uszkodzić ich delikatną strukturę, a wysoka wilgoć znacznie obniża ich wytrzymałość.

Pamiętaj też o regularnym sprawdzaniu daty ważności. Taka informacja znajduje się zarówno na kartonowym opakowaniu jak i folii. Producenci nie mieszają jej tam bez powodu. Używanie jej po terminie jest ryzykowne, bowiem zawarty w nich środek plemnikobójczy przestaje działać tak, jak powinien.

Używasz prezerwatyw? Uważaj na olejki

Nieodpowiednie przechowywanie to tylko jeden z czynników, który obniża skuteczność prezerwatyw. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że stosowanie ich razem z lubrykantem na bazie oleju obniża ich efektywność nawet o 15 procent.

Istotny jest także moment otwierania opakowania. Nie powinno się otwierać go zębami, nożyczkami czy rozrywać długimi paznokciami. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby doszło do uszkodzenia materiału, co znacznie zwiększa ryzyko zajścia w ciążę.

