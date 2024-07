Arabska turystka wydała u górala sporo dudków. Wiadomo, co kupiła

Arabowie potrafią się jednak targować, mimo to sprzedawcy nie mogą narzekać na brak klientów. Okazuje się, że przyjezdni zaopatrują się wiele pamiątek dla bliskich. Kupują także polskie słodkości. Jedna z kobiet zapłaciła za cukierki pokaźną sumę.

Początek wakacji to tylko zapowiedź tego, co czeka Zakopane w sierpniu. W połowie miesiąca przypada święto i długi weekend, które przyciągają tłumy turystów, głównie z Polski. Największy ruch spodziewany jest około 15 sierpnia, kiedy wypada długi weekend, a pogoda w górach wydaje się najprzyjemniejsza.

"Rynek turystyczny pod Tatrami gwałtownie rozkręci się po 15 lipca. Poza turystami krajowymi bezwzględnie będą pod Tatrami dominowali turyści z Półwyspu Arabskiego. Jeżeli chodzi o turystów zagranicznych, to w dalszej kolejności spodziewamy się gości ze Słowacji i Węgier. Na razie nie widzimy wyraźnie dużych rezerwacji od turystów z Czech, którzy w ubiegłym roku dość licznie tu przyjeżdżali" - zdradził Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, cytowany przez "Fakt".

