Tutaj PESEL nie ma znaczenia. 52-letnia kolarka wygrywa z młodszymi

Kolarski dzień

Typowy dzień Magdaleny jest naprawdę męczący. - Budzę się o 5-6 i jak nie muszę od rana zaczynać pracy, to idę na rower. Teraz latem jest super, bo dzień długi i mogę treningi robić rano przed pracą lub w drodze do pracy. Zwykle w pracy spędzam od 6 do 11 godzin. Jeżeli nie zrobiłam treningu rano, to robię go po pracy. Na szczęście dzieci mam już dorosłe, cały wolny czas pozostaje na moje hobby, spotkania ze znajomymi i wspólne biesiadowanie z mężem. O takich przyziemnych sprawach jak sprzątanie, pranie, gotowanie nie będę mówiła, bo to się "upycha" gdzieś w międzyczasie. – śmieje się Chmielewska.