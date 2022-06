Piotr Kraśko miał unikać płacenia podatków. Dziennikarz odpowiada na zarzuty

"Co ciekawe, składając zaległe zeznania Kraśko, ujawnił faktury, których nie odkryli jeszcze kontrolerzy, na kwotę prawie 400 tys. zł. Od tych przychodów też musiał zapłacić podatek" - wskazuje portal. Ostatecznie dziennikarz zapłacił zaległe podatki z wszystkim odsetkami, co kosztowało go 850 tys. zł.