Piotr Kraśko zadebiutował w "Faktach". Agnieszka Woźniak-Starak komentuje

Następnie w kwietniu 2016 r. przeszedł do Grupy TVN, gdzie został prowadzącym programu "Fakty z zagranicy" na antenie TVN24 BIS oraz programu śniadaniowego "Dzień Dobry TVN", gdzie pracował u boku Kingi Rusin. Dla niektórych było to duże zaskoczenie, ponieważ na pierwszy rzut oka widać, że dziennikarz ma większe doświadczenie w tematach politycznych i gospodarczych niż lifestylowych.

Piotr Kraśko. Agnieszka Woźniak-Starak o debiucie

Piotr Kraśko trafił do programu informacyjnego "Fakty" oraz "Fakty po Faktach" tuż po tym, jak okazało się, że Justyna Pochanke rezygnuje ze stanowiska prezenterki. 22 lipca dziennikarz po raz pierwszy poprowadził wieczorne wydanie. Debiut ten jest szeroko komentowany w mediach.

Sam zainteresowany również skomentował swoje przejście. - To wielki zaszczyt dołączyć do tak fantastycznej ekipy, którą od lat szczerze podziwiam. Wierzę, że to początek niezwykłej zawodowej przygody i najwspanialszego dziennikarskiego wyzwania - powiedział dziennikarz dla portalu Wirtualnemedia.pl.