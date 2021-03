Twierdzi, że została zgwałcona przez Epsteina. Potem miał ją straszyć aligatorami

Okrutny atak

W styczniu 2008 roku, po wielokrotnych prośbach Maxwella, Turczynka zgodziła się pojechać do rezydencji Epsteina w Palm Beach. Na miejscu zastała go nagiego. To wtedy miało dojść do gwałtu, w którym pomogła podobno Maxwell. Po ataku napastnik dał Turczynce 200 dolarów. Kiedy powiedziała, że ​​zadzwoni na policję, Maxwell oświadczyła, że ​​już wezwała funkcjonariuszy. Do posiadłości przybyło dwóch mężczyzn, którzy zagrozili, że aresztują ją za prostytucję, odbiorą syna i deportują.