Twoje zdjęcia – każde jak dzieło sztuki

Jeśli marzy ci się nie tyle telefon z dobrym aparatem, co profesjonalne narzędzie do fotografii mobilnej, to skieruj wzrok na drugi model. W przypadku smartfona Xiaomi 13 Pro aparat główny ma 1-calową matrycę. To – m.in. dzięki "wychwytywaniu" większej ilości światła – gwarantuje jeszcze wyższą jakość zdjęć, i to w dosłownie każdych warunkach. Urządzenie zostało ponadto wyposażone w teleobiektyw z ogniskową 75 mm, którą doceni się przede wszystkim podczas wykonywania portretów, krajobrazów i zbliżeń.