Gdy zginęła, miała przy sobie list od męża. Treść ujawniono po latach

Mężowi nie podobało się również to, że z czasem piosenkarka zaczęła koncertować dla amerykańskiej Polonii. Kukulski wolał bowiem, aby Anna zrezygnowała z wyjazdów do USA ze względu na rozłąkę z małą córeczką.

14 marca 1980 roku wokalistka zginęła w katastrofie samolotu lecącego z Nowego Jorku do Warszawy. Miała 29 lat. Piosenkarka wracała do Polski w celu uporządkowania rodzinnych kwestii.

W biografii Anny Jantar "Tyle słońca" przypomniano ostatni list, który napisał do piosenkarki. Znaleziono go we wraku samolotu, w którym Jantar zginęła tragicznie w 1980 r.

Jarosław Kukulski pisał w nim: "Kocham Cię całym sercem i możesz liczyć na mnie w każdej sytuacji, a czy Ty odczytasz moją spowiedź jako słabość, czy też jako miłość, której trzeba pomóc, to zależy tylko od Ciebie. Szczęście nasze, Anusiu, zależy tylko od nas samych. By jednak to było możliwe, musimy tego chcieć obydwoje. Całuję Cię mocno, Twój Jarek. P.S. List taki do Ciebie jest jedynym i ostatnim. Gdybym musiał go pisać po raz wtóry, będziesz musiała chyba dokończyć go sama"…