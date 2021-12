"Ty potrzebujesz pomocy. Nie ogarniasz"

Na ostatni rok przedszkola trafił do mnie sześciolatek, rozwojowo był trzy lata do tyłu. Próbowałam skierować go do poradni, ale rozmowy z matką kończyły się histerycznym płaczem albo histerycznym śmiechem. W diagnozie napisałam, że jedyną szansą dla chłopca jest pozostanie w przedszkolu. Poszedł jednak do szkoły i trzeci rok kibluje w pierwszej klasie. Wspólna znajoma zapytała niedawno jego matkę, jak się ma chłopiec. Usłyszała: no jest z nim okropny problem, bo ta piz... w przedszkolu się nie poznała, że dziecku coś dolega.