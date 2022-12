Ty śpisz, a ten krem odpręża i wygładza twoją cerę. Daje niemal 100% nawilżenia

Ten krem od Tołpy ma adaptogenną formułę, czyli przygotowuje skórę do zmierzenia się z niekorzystnymi czynnikami zewnętrznym i zwiększa jej zdolności obronne przed: wolnymi rodnikami, smogiem, promieniowaniem UV, szkodliwym światłem monitorów. Stosuje się go na noc. Można zastąpić nim maskę – nałożyć na skórę grubszą warstwę, by spotęgować działanie kosmetyku. A te powinno was zadowolić. Szczególnie jeśli oczekujesz nawilżenia, zredukowania przebarwień i zmarszczek.