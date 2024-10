Tych fryzur lepiej unikać po 50‑tce. Podkreślają zmarszczki i niedoskonałości

Ok, rozumiem

Modna fryzura może sprawić, że twoja pewność siebie wzrośnie. Czasami wszystko, czego potrzebujemy to zmiana nawyków i przyzwyczajeń. Możliwe, że nosisz nieodpowiednią fryzurę do swojego wieku. Czasami warto poddać się metamorfozie.

Te fryzury dodają lat

Zbyt długie włosy u kobiet po 50-tce bywają kłopotliwe. Często sprawiają wrażenie zaniedbanych. Wiele kobiet, starając się ukryć siwe włosy, sięga po drogeryjne farby, co przy długotrwałym stosowaniu może prowadzić do wysuszenia włosów. Jeśli nie masz z natury połyskujących i grubych kosmyków, lepiej zetnij włosy do ramion lub jeszcze krócej. Długie pasma, pozbawione objętości, mogą dodawać lat - szczególnie bez odpowiedniej stylizacji.

Niekorzystne będą także fryzury zbyt mocno zaczesane do tyłu. Włosy spięte w ciasny kucyk lub kok odsłaniają zazwyczaj to, co wolałabyś ukryć. Takie uczesanie może uwydatnić zmarszczki i sprawić, że twarz wypadnie blado. Lepiej postawić na luźniejsze upięcia lub naturalne fale. Dobrym pomysłem będzie zrobienie grzywki, która zamaskuje niedoskonałości widoczne na czole.

Mocne, objętościowe loki także nie są najlepszym pomysłem dla dojrzałych pań. Choć w latach 90-tych sprężynki pojawiały się w trendach i większość z pań kręciła loki na papiloty lub wałki, dzisiaj taki rodzaj stylizacji włosów odchodzi do lamusa. Zbyt mocny skręt, zestawiony z nieodpowiednim makijażem, będzie wyglądać tandetnie.

Unikaj jednolitej koloryzacji w zbyt jasnych lub zbyt ciemnych odcieniach. W większości przypadków kiepsko prezentuje się kolor srebrnego blondu, który nawiązuje do siwizny, natomiast czarne odcienie potrafią przytłoczyć i podkreślić oznaki starzenia się. Lepszym wyborem będą ciepłe refleksy, balejaże czy delikatne koloryzacje ombre.

Tę fryzurę możesz nosić bez obaw

Odpowiednio dobrana fryzura może zrobić ogromną różnicę w wyglądzie. Świetną opcją dla pań po 50. roku życia jest long bob, czyli stylizacja sięgająca ramion, często nieco dłuższa z przodu i krótsza z tyłu. To świetny wybór dla kobiet, które nie do końca potrafią zdecydować między długimi i krótkimi włosami.

Taką fryzurę można stylizować na różne sposoby, zarówno na prosto, jak i układać w lekkie loki czy fale. Bob nadaje młodzieńczego wyglądu, a dobrze wystylizowany optycznie wysmukla twarz.

Nie zapomnij o najważniejszym! Nawet najpiękniejsza fryzura nie będzie się dobrze prezentować na suchych i pozbawionych blasku włosach. Nawilżające maski oraz regularne podcinanie końcówek to must have dla zdrowego wyglądu.

