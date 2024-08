Tych grzybów lepiej nie suszyć. Mogą poważnie zaszkodzić

To jedna z najpopularniejszych metod obróbki grzybów. Dzięki niej możemy cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Okazuje się, że nie każda odmiana nadaje się do suszenia. Jakich grzybów nie powinno się suszyć?

Suszenie grzybów jest naprawdę proste. Wystarczy umieścić je w piekarniku, specjalnej suszarce czy rozłożyć je na słońcu. Ciepło pobędzie się wilgoci z tkanek, co uniemożliwi rozwój pleśni bądź innych, szkodliwych mikroorganizmów.

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że nie każda odmiana nadaje się do suszenia. Część z nich traci większość swoich walorów smakowych, podczas gdy inne stają się szkodliwe. Jakich grzybów lepiej nie suszyć? Odmian blaszkowatych, takich jak kurka, mleczaj rydz, opieńka, czubajka kania czy gąska zielona. W tej ostatniej odmianie skrywa się wiele niebezpiecznych substancji, które po ususzeniu stają się jeszcze bardziej toksyczne.

Grzyby o suchym kapeluszu najlepiej nadają się do suszenia. Należą do nich borowiki, prawdziwki, koźlarze oraz podgrzybki. Spotkasz je w lesie już w sierpniu. Jak prawidłowo suszyć grzyby? Zacznij od dokładnego oczyszczenia z ziemi i resztek piasku. W tym celu możesz użyć wilgotnej gąbki. Pokrój je na plastry, a następnie umieść je w suszarce, a jeśli jej nie masz, możesz wysuszyć je w piekarniku.

Ustaw temperaturę na 50 stp.C., grzanie góra-dół i susz je przez 7-8 godzin. Po wyłączeniu urządzenia pozostaw je tam do całkowitego wystudzenia, a następnie włóż je do szklanego lub metalowego pojemnika z pokrywką.

