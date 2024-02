Tych warzyw i owoców nie trzymaj w lodówce. To częsty błąd Polaków

Awokado to owoc, który zyskał miano superfood. Nie należy on do najtańszych, dlatego też wiele osób chce odpowiednio przechowywać awokado tuż po zakupie. Najlepiej jest jednak nie umieszczać go od razu w lodówce, ponieważ awokado najlepiej dojrzewa na kuchennym blacie lub w papierowej torbie - najlepiej w towarzystwie bananów. Dopiero kiedy przekroisz awokado na pół, warto schować je do pudełka i umieścić pojemnik w lodówce. Wcześniej możesz skropić owoc sokiem z cytryny, aby zapobiec jego ściemnieniu.