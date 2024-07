Tychoniewicz w czerwonej kreacji. Majstersztyk na wesele

Najpierw bawiła się na greckich wyspach – Mykonos i Santorini, by potem trafić na Ibizę i na koniec polecieć w rodzinne strony, czyli na Bahamy. W skrócie: ostatnie tygodnie Julii Tychoniewicz stały pod znakiem niekończącego się plażowania .

Tychoniewicz postawiła na model bez ramiączek, w którym główną rolę odegrała asymetria (krótki przód i długi niemalże do ziemi tył). Dodatkowe wrażenie zrobiły figlarne falbanki w stylu flamenco. Tyle wystarczyło, by osiągnąć efekt "wow". Influencerka dobrała do tego beżowe klapki na obcasach. Gdyby chciała jednak pojawić się w tej kreacji na weselu, powinna zestawić ją z subtelnymi sandałkami na szpilkach.