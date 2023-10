Tyle kobiet jeszcze w Sejmie nie było. To rekordowa liczba

Trzecia Droga znajduje się nieco niżej w tym zestawieniu. Z 65 uzyskanych mandatów tylko 19 należy do kobiet. 71 proc. to mężczyźni. Jest to jednak lepszy wynik niż w 2019 roku, kiedy to w ugrupowaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza znalazło się 16,7 proc. kobiet.